Летом в здании бывшего Левашовского хлебозавода Петербурга появится культурный центр

В Санкт-Петербурге на Барочной улице находится уже неактивный Левашовский хлебозавод. Известно, что на его месте может возникнуть новый культурный центр.

Фото: Скриншот GoogleMaps

Открытие объекта ожидается уже 10 июня. Предполагается, что пространство займет здание бывшего Левашовского хлебозавода. Как сообщает Neva.Today, здесь будут проводить лекции и выставки, а также устраивать встречи с выдающимися деятелями современности.

Общественное пространство займет около тысячи «квадратов» площади, а также территорию со сквером. Еще одним интересным проектом станет «Творческая котельная», — многофункциональный зал цилиндрической формы с высоким куполом, который будет оснащен современным оборудованием.

Отмечается, что в новом пространстве появятся экспозиции и чайная гостиная. Тут можно будет послушать лекции об архитектуре и насладиться выставками современных художников.