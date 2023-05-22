Летом в здании бывшего Левашовского хлебозавода Петербурга появится культурный центр
В Санкт-Петербурге на Барочной улице находится уже неактивный Левашовский хлебозавод. Известно, что на его месте может возникнуть новый культурный центр.
Открытие объекта ожидается уже 10 июня. Предполагается, что пространство займет здание бывшего Левашовского хлебозавода. Как сообщает Neva.Today, здесь будут проводить лекции и выставки, а также устраивать встречи с выдающимися деятелями современности.
Общественное пространство займет около тысячи «квадратов» площади, а также территорию со сквером. Еще одним интересным проектом станет «Творческая котельная», — многофункциональный зал цилиндрической формы с высоким куполом, который будет оснащен современным оборудованием.
Отмечается, что в новом пространстве появятся экспозиции и чайная гостиная. Тут можно будет послушать лекции об архитектуре и насладиться выставками современных художников.