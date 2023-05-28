На берегу Финского залива в Выборге обнаружили бездыханное тело мужчины

В Ленинградской области в воскресенье, 28 мая, местные жители обнаружили труп незнакомца. Его вынесло течение и прибило к камням у судостроительного завода.

Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

На камнях у судостроительного завода в Выборге воскресным утром нашли бездыханное тело мужчины. Вероятнее всего к берегу его вынесло течением, сообщает ALLNW.

Обстоятельства гибели незнакомца, обнаруженного на берегу Финского залива, а также же его личность предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Известно, что это не первый раз, когда в акваториях Ленинградской области встречают трупы незнакомцев. Так, например, в апреле жители области два дня подряд встречали проплывающие мимо бездыханные тела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под Петербургом из реки Невы достали бездыханное тело неизвестного.