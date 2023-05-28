Петербуржцам предстоит передвигаться по «огненному» асфальту на Московском проспекте до начала июня

Ремонт дорожного полотна превратил асфальт в огненную лаву. Петербуржцы на выходе из метро на станции «Московская» сталкиваются с донельзя горячим асфальтом. В Смольном развели руками, так как отсрочка ремонта невозможна.

Baltphoto/ Ирина Мотина

Власти Петербурга принесли жителям города свои извинения и попросили потерпеть ремонтные работы на Московском проспекте. Известно, что ремонт дорожного полотна вынуждает горожан передвигаться по горячему асфальту, сообщает Петроград.

На данный момент жителям Северной столицы остается лишь наступать на горячий асфальт и пробираться сквозь бригады рабочих и ремонтную технику. Данное безумие продлится в городе на Неве до четвертого июня.

В Смольном отметили, что ремонт отсрочить не представляется возможным, поэтому петербуржцам и гостям города придется проделывать свой маршрут по горячему асфальту.