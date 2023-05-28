Спасатели выловили двух мужчин в акваториях Приозерска

Двое мужчин перевернулись на лодке в Приозерске рано утром в воскресенье. Из воды мужчин «выловили» работники грузового судна, после чего транспортировали пострадавших на берег.

Фото: пресс-служба аварийно спасательной службы ЛО

Спасатели Ленобласти выловили в акваториях Приозерска двух мужчин, оказавшихся в воде из-за перевернувшейся лодки, сообщает Бриф.

Фото: пресс-служба аварийно спасательной службы ЛО

Инцидент произошел в воскресенье, 28 мая. Сообщение о произошедшем поисково-спасательный отряд получил рано утром. Из воды пострадавших в результате опрокинувшегося водного средства передвижения достали работники грузового судна.

Спасатели доставили мужчин на сушу и передали сотрудникам скорой помощи для осмотра.