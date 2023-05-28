На границе Ленобласти заметили БПЛА, летящий со стороны Эстонии

Пограничники заметили беспилотник, летящий в сторону Петербурга из Эстонии. Инцидент произошел вечером, 27 мая, когда в Северной столице проходило празднование 320-летия со дня основания города.

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В День города сотрудники пограничной службы в Ленинградской области зафиксировали неизвестный летательный аппарат со стороны Эстонии. НЛО парил в воздухе в районе восьми часов вечера в субботу, 27 мая, сообщает dp.ru.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Напомним, по новым корректировкам, предоставление разрешения на полеты беспилотников и воздушных судов над гордом, теперь будет возможно после согласования с ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге выдавать разрешения на полеты беспилотников будут по новым правилам.