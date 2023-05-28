Петербуржец получил удар ножом от незваного гостя и в добавок лишился телефона, который тот унес с собой

Субботним утром житель Приморского района получил удар ножом от гостя своей квартиры. Оказалось, что подозреваемый уже трижды был осужден.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 27 мая, в полицию поступило сообщение от жительницы Приморского района о том, что незваный гость в их квартире ударил ее мужа ножом.

Прибывшие правоохранители установили, что происшествие произошло в районе 10 часов утра, когда 36-летний местный житель наведался в квартиру к пострадавшему и в ходе внезапно возникнувшего конфликта нанес 44-летнему хозяину квартиры удар ножом, забрал его мобильный телефон и покинул место преступления.

Задержать подозреваемого удалось спустя 40 минут, а чуть позже в полицию поступила телефонограмма о том, что пострадавший с ушибленной раной затылочной области и явным запахом алкоголя в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

В квартире у пострадавшего изъяли следы пальцев рук, обуви, а также смывы крови и нож.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Примечательно, что подозреваемый ранее уже трижды был осужден.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителя Центрального района разыскивают за нанесение тяжелого ножевого ранения петербуржцу.