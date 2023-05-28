В понедельник в течение 45 минут проезд по «Коле» будет ограничен из-за разведенного моста

В Ленинградской области ограничат автомобильное движение по федеральной трассе Р-21 «Кола». Ограничения введут в последний понедельник весны на 45 минут в связи с разводом Ладожского моста.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ладожский мост, расположенный на автомобильной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти, разведут в понедельник, 29 мая. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что развод моста будет связан с обеспечением прохода для ракетных кораблей «Одинцово» и «Советск».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»



Известно, что переправа находится вблизи деревни Марьино.

В связи с разводом, автомобильное движение по трассе будет полностью перекрыто в течение 45 минут. Ограничения введут с 15:00 до 15:45.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»



Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на КАД между ЗСД и Приморским шоссе с 26 по 29 мая в ночное время будет перекрыто движение.