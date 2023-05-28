Студенты Институте Гете закончили обучение досрочно

Один из учебных заведений Петербурга приостановил процесс обучения раньше, чем полагалось. Речь идет о Институте Гете, который занимается популяризацией немецкого языка за рубежом.

Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Институт Гете в Петербурге отпустил студентов на летние каникулы досрочно. О том, что занятий в этом учебном году больше не будет, студенты узнали в субботу, 27 мая, сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на то, что работа языковых курсов и экзамены должны были завершиться в середине мая, студенты получат сертификаты о окончании обучения.

Отмечается, что плату за отмененные занятия обучающиеся получат обратно.

Вновь учебный процесс начнется осенью. О графике работы учреждения и расписание занятий студенты смогут узнать на официальном сайте Института Гете.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Горный университет в Петербурге назовут в честь императрицы Екатерины.