«Роскосмос» поделился спутниковым снимком Петербурга в честь 320-летия города

«Роскосмос» сделал спутниковый снимок Петербурга ко Дню города. В описании фотографии космонавты отметили, что невозможно оставаться равнодушным к Северной пальмире, которая развивается вопреки всем невзгодам уже более трех столетий. Также космонавты подчеркнули, что исторический центр культурной столицы и комплекс памятников находятся в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: пресс-служба Роскосмоса

В честь 320-летия Петербурга Госкорпорация «Роскосмос» подарила городу спутниковый снимок. Фотографией, сделанной аппаратом «Ресурс-П», поделились в пресс-службе корпорации.

На снимке виден исторический центр с мельчайшими деталями, микрорайоны и промышленные постройки. Также на фотографии можно рассмотреть мелкую планировочную сетку с лучевыми проспектами, перекинутыми через реки и каналы, детали застроек и большие зеленые пространства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что больше тысячи горожан подарили сердце Петербургу на 320-летие.