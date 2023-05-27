Больше тысячи горожан подарили сердце Петербургу на 320-летие

В Санкт-Петербурге на День города провели праздничную акцию, в которой приняли участие больше тысячи человек.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В пресс-службе Комитета по транспорту рассказали, что флешмоб организовали на площадке исторического Трамвайного парка №3, расположенного на Среднем проспекте Васильевского острова. К акции присоединились сотни горожан, которые выразили свою любовь, выстроившись в сердце.

Также участники мероприятия изобразили один из главных транспортных брендов города – трамвай. Глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев заметил, что сейчас имя «Невский» в городе носит современный вагон. Его закупают в рамках программы обновления городского электротранспорта «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Напомним, что первым пассажирским рельсовым транспортом стала конка. Ее создали 140 лет назад. Сейчас же по улицам Петербурга курсируют ультрасовременные трамваи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в честь празднования 320-летия Северной столицы утром 27 мая зажглись факелы Ростральных колонн.