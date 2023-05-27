Путин допустил, что на ПМЭФ затронут тему декриминализации экономических преступлений

Президент Российской Федерации Владимир Путин может обсудить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится летом 2023 года, вопросы, касающиеся декриминализации экономических преступлений.

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По словам Путина, в настоящий момент членам правительства уже дано поручение подготовить предложения по теме декриминализации некоторых экономических преступлений. В частности, речь идет о такой статье как «Мошенничество», сообщают «РИА Новости».

Отмечается, что тему поднимут на ПМЭФ, если предложения и вопросы успеют подготовить в заданные сроки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этом году на ПМЭФ может приехать глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.