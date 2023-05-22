Президент Республики Сербской БиГ может появиться на ПМЭФ

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2023 году может приехать глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Фото: пресс-служба Кремля

О возможном визите президента рассказал глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович. В интервью РИА Новости он отметил, что Додик традиционно посещал ПМЭФ уже 12-13 раз.

Уточняется, что президент Республики Сербской БиГ очень любит форум и Петербург. Правда, по словам Перовича, на счет подписания соглашений пока точно сказать ничего нельзя. Однако к этому уже готовятся.

Напомним, что ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня на территории Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что многие бизнесмены из недружественных России стран проявляют повышенный интерес к ПМЭФ. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.