В Петербурге предложили штрафовать чиновников за отписки горожанам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили законопроект, согласно которому чиновникам могут быть назначены штрафы за отписки.

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Речь идет о пустых ответах на предложения и просьбы горожан. Так, за бездействие с должностных лиц предлагают взимать до 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Один из авторов инициативы, депутат Андрей Рябоконь пояснил, что сейчас в законе указан рок обращения — 30 дней, при этом ответственности за то, что содержится в ответе, не установлено. В результате получаются формальные ответы чиновников, без существенно важной информации, которые являются отписками.

Уточняется, что инициативу рассмотрит городское Заксобрание. В случае ее одобрения, предложение перенаправят в Госдуму и правительство России.

Предполагается, что за формальные отписки может быть назначен штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение с должностных лиц могут собрать от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутат Заксобрания предложил ввести сокращение срока действия прав для пожилых водителей в России.