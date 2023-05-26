В России по предложению депутата из Петербурга пожилым водителям могут сократить срок действия прав

Депутат Законодательно собрания Петербурга предложил ввести сокращение срока действия прав для пожилых водителей. Кроме того, пенсионеров планируют тестировать на реакции к стрессу.

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Соответствующее предложение высказал Павел Крупник. По его мнению, необходимо уделять больше внимания контролю за здоровьем водителей старше 75 лет, сообщает Neva.Today. Предлагается снизить срок действия прав на пять лет, а также систематически проверять, как пожилые автомобилисты реагируют на стресс.

Отмечается, что инициативу Крупник предложил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения. Парламентарий заметил, что нервная дорожная обстановка и высокая интенсивность движения могут спровоцировать ухудшение самочувствия у пожилых водителей прямо за рулем. Все это может привести к серьезным ДТП.

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