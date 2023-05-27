Специалисты рассказали петербуржцам, можно ли ломать ветки сирени

В Санкт-Петербурге начался сезон цветения сирени, поэтому некоторые горожане стремятся сорвать несколько веточек и отнести к себе собой. Специалист разошлись во мнениях, насколько хорошая это идея, и привели свои обоснования.

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Например, биолог Надежда Медведева в беседе с Brif пояснила, что сирень является двудольным цветковым растением, для которого характерно перевершинивание. То есть, если человек срывает верхушечное соцветие, то в следующем году уже пойдут в рост боковые почки и куст станет только пышнее.

А вот сотрудник культурно-просветительского центра БИН РАН Александра Медведева, в свою очередь, заметила, что ломать сирень нельзя, так как «цветочные почки будущего года уже заложены». Таким образом, растение и вовсе может больше не зацвести. Также сломанная ветка может оказаться инфицированной.

Срывать сирень или нет — решать вам, но даже в случае утвердительного ответа необходимо помнить о мере и не забирать с куста слишком много веток.