Эксперты рассказали, когда в отелях Петербурга ожидается больше всего гостей

В ближайшее время ожидается три пиковых периода загрузки петербургских отелей. Первый из них уже начался.

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Так, предполагается, что больше всего гостей прибудет в город на Неве во время празднования 320-летия Петербурга, а также Дня России. Третий раз, когда отели и гостиницы, вероятно, будут сильно забиты, — это проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В пресс-службе комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга рассказали, что особенно востребованы будут отели от трех до пяти звезд. На этих выходных их загруженность может приблизиться к 70%, а к концу недели и по итогу выходных — к 75% и выше.

Второй пик по плотности придется на 9-12 июня, когда пройдет празднование Дня России. Третий период — ПМЭФ, который пройдет с 14 по 17 июня. Популярнее всего в эти дни будут пятизвездочные отели.

Также наплыв туристов может произойти 23 и 24 июня. Загруженность отелей традиционно наблюдается в эти даты, а также всю последующую неделю из года в год.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время ПМЭФ, по мнению специалистов, загрузка городских отелей может достичь всех 100%.