К октябрю в Петербурге все жилкомсервисы могут быть переведены на единую квитанцию ЖКХ

В Санкт-Петербурге все жилищно-коммунальные сервисы за несколько месяцев планируют перейти на единую квитанцию. Соответствующее решение планируют осуществить к октябрю.

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Предполагается, что городские ЖКС переведут на единую квитанцию к началу нового отопительного сезона. В настоящий момент график уже согласован с администрацией Петербурга, сообщает Neva.Today.

Отмечается, что подписи в документе поставили руководство ЕИРЦ, жилищный комитет и ЖКС №2 Московского района. При этом первыми единые квитанции направят клиентам трех ЖКС Калининского района. Уточняется, что 113 тысяч лицевых счетов сначала поступят за май.

Чуть позже к этому присоединятся другие районы. В результате количество счетов за июнь увеличится до 141 тысяч, а в июле достигнет всех 204 тысяч. За август получится уже 256 тысяч счетов, а 265 тысяч единых квитанций получат горожане в сентябре и октябре.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожан ждет обновленный единый платежный документ за ЖКХ. Известно, что в нем появится новая строчка с пометкой «Телетрансляция».