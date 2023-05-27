В День города Петербург накроет дождями и прохладой

На День города Северная столица получила подарок в виде дождей. В течение дня на территории региона будет достаточно прохладно.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 27 мая в Ленобласть по периферии ушедшего циклона продолжат поступать холодные воздушные массы. Из-за это при переменной облачности местами ожидаются кратковременные дожди, при этом температура воздуха окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

За день в городе не потеплеет выше +13 и +15 градусов, по области показатели составят от +12 до +17 градусов. Ситуацию усложнит северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет до 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Леус добавил, что в воскресенье обойдется без осадков, правда, ночью будет очень холодно. По области местами дело может дойти до слабых заморозков, а на территории Санкт-Петербурга столбик термометра упадет до +4 и +6 градусов, тем не менее, днем снова потеплеет до +18 и +20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что эта суббота может стать одним из самых холодных дней мая. Однако синоптик напомнил, что в 2010 и 2019 годах на День города в Петербурге было и вовсе +12 градусов.