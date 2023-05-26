С 29 мая по 2 июня специалисты проверят трубы в 11 районах Петербурга

В Санкт-Петербурге за неделю проверят трубы сразу 11 районов. На время мероприятий из домов граждан временно пропадет горячая вода.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПБ» рассказали, что 46 гидравлических испытаний проведут в период с 29 мая по 4 июня. При этом до 22 августа необходимо провести 262 таких мероприятия. Уточняется, что в 2023 году практически для половины потребителей горячую воду будут отключать не больше, чем на четыре дня.

Так, гидравлические испытания пройдут в Выборгском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Пушкинском районах. Мероприятия также проведут в Калининском, Московском, Красносельском, Курортном, Колпинском и Фрунзенском районах.

Кроме того, трубы посмотрят и во Всеволожском районе Ленобласти. Туда специалисты приедут 31 мая.

Горожанам напомнили, что на время работ температуру горячей воды понижают до 40 градусов для безопасности. С графиком отключений можно ознакомиться на сайте ТЭК.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что специалисты с 22 по 26 мая включительно осмотрели теплосети в девяти районах города.