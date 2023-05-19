До 26 мая испытания теплосетей проведут сразу в девяти районах Петербурга

На следующей неделе в Петербурге стартуют гидравлические испытания теплосетей. Мероприятия проведут в девяти районах города.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Проверкой займутся специалисты ГУП «ТЭК СПб». В пресс-службе компании отметили, что работы пройдут с 22 по 26 мая включительно.

Так, специалисты посмотрят трубы в Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском, Красногвардейском, а также в Невском, Кировском, Петроградском и Калининском районах. Кроме того мероприятия затронут Тосненский район Ленобласти.

Уточняется, что в ходе рабо тепловые сети испытают на плотность и прочность.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что о массовой проверке теплосетей в середине мая стало известно еще 13 числа. Специалистам предстоит провести 262 гидравлических испытания до 22 августа в рамках подготовки к отопительному сезону.