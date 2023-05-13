С середины мая в Петербурге начнется массовая проверка теплосетей

С 15 мая в Петербурге начнутся работы проверки теплосетей в семи районах города. Известно, что специалистам предстоит провести 262 гидравлических испытания до 22 августа. Необходимо это сделать до начала отопительного сезона.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Энергетики проведут гидравлические испытания теплосетей в семи районах города. Известно, что испытания начнутся с 15 по 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Так, за четыре дня прочность и плотность магистральных распределительных и внутриканальных сетей проверят в Красногвардейском, Невском, Московском, Колпинском, Фрунзенском, Приморском и Пушкинском районах.

Также 17 мая во Всеволожском районе Ленобласти энергетики проверят трубопроводы на базе отдыха в поселке Стеклянный.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Колесов напомнил об окончании отопительного сезона и анонсировал наступление лета.