В Красносельском районе подростки в ответ на замечание обстреляли прохожего и отобрали у него телефон

После стрельбы в Красносельском районе правоохранители задержали четырех подростков, которым не понравилось замечание от прохожего. В результате молодые люди открыли стрельбу и отобрали у мужчины телефон.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 24 мая около восьми вечера в экстренные службы обратилась петербурженка, пояснившая, что на улице Пионерстроя подростки открыли стрельбу и отобрали телефон у гражданина, после чего с места происшествия скрылись.

Позже удалось установить, что в ходе конфликта после замечания один из молодых людей произвел выстрел в сторону 50-летнего мужчины. Недалеко от места происшествия правоохранители задержали четверых подозреваемых школьников, которым оказалось от 13 до 18 лет. У одного из них изъяли аэрозольный пистолет и две стреляные гильзы.

В отношении подростка с оружием составили протокол об административном правонарушении. После мальчика отпустили под обязательство о явке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе задержали хулигана, который открыл стрельбу у ресторана.