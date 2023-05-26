В Петербурге до вечера пятницы выберут лучшего водителя троллейбуса

В Санкт-Петербурге почти определись с лучшим водителем троллейбуса. Стартовал заключительный этап конкурса от «Горэлектротранс».

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Так, победитель будет озвучен в пятницу, 26 мая. Известно, что состязания проходят на 1-й площадке Троллейбусного парка №1 по Сызранской улице. В 2023 году главное в конкурсе — мастерство вождения, а не теория, сообщает «МК в Питере».

Отмечается, что за победу сражаются 17 профессионалов. От каждого городского троллейбусного парка до финала дошли по два-три водителя. Единственным исключением стал парк №1, представивший на конкурсе сразу шестерых специалистов.

Уточняется, что лучший из лучших получит автоматическое повышение разряда. Также те, кто попадет в десятку, смогут повысить его досрочно. Кроме того, призеры получат денежное вознаграждение.

Начальник службы безопасности «Горэлектротранса» Максим Лагуткин подчеркнул, что в основном в конкурсе участвуют молодые специалисты. Мероприятие проходит уже в 50 раз, но трассы этого года и условия стали сложнее. За нарушение конкурсанты получают штрафы.

Тренер команды троллейбусного парка №1, водитель троллейбуса Игорь Корнилов пояснил, что участники оцениваются по нескольким критериям, среди которых время и чистота проездки. Примечательно, что в этом году конкурсанты достаточно хорошо справляются с новыми заданиями и показывают высокие результаты.

Известно, что имя победителя назовут уже в пятницу вечером.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе состоялся Международный транспортный фестиваль SpbTransportFest.