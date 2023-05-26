На Краснопутиловской неизвестный в камуфляже поссорился с двумя петербуржцами и проткнул одному из них селезенку

В Московском районе после конфликта с неизвестным в камуфляже один из петербуржцев попал в больницу с травмой селезенки. В настоящее время злоумышленника разыскивают.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 25 мая около половины девятого вечера к правоохранителям обратился очевидец, пояснивший, что во дворе дома 109 на Краснопутиловской улице мужчина в камуфляжной форме ударил ножом в живот другого гражданина и скрылся.

Позже по указанному адресу специалисты нашли раненого петербуржца 1986 года рождения, а также мужчину 1976 года рождения. Последний с ожогами обоих глаз отправился в травму.

По версии следствия, неизвестный злоумышленник с темными волосами, татуировкой на лице, одетый в камуфлированную рубашку, в ходе внезапно возникшего конфликта распылил что-то из баллончика в лицо одного из оппонентов, а затем ударил ножом второго мужчину и скрылся. У пострадавшего от лезвия мужчины диагностировали тяжелое ранение селезенки.

На злоумышленника составили ориентировку. В настоящее время его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на проспекте Солидарности мужчина ударил собутыльника ножом в грудь. Пострадавшей не выжил.