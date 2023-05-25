Мужчина нанес смертельный удар ножом в грудь своему собутыльнику на проспекте Солидарности

В Невском районе петербуржец ударил своего собутыльника ножом в грудь в ходе пьяного конфликта. Тело погибшего обнаружили горожане у одного из домов по проспекту Солидарности.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 24 мая, в дежурную часть полиции поступило сообщение о бездыханном теле мужчины на газоне у одного из домов по проспекту Солидарности.

Прибыв на место происшествия сотрудники полиции установили, что тело погибшего принадлежит 39-летнему петербуржцу. На его теле зафиксировали несколько ножевых ранений в области груди.

С места преступления правоохранители изъяли нож, следы рук и обуви, рюкзак и одежду с пятнами.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого правоохранители задержали вечером этого же дня. Им оказался 37-летний петербуржец, который распивая спиртные напитки вместе с погибшим ударил его ножом в ходе внезапно возникнувшего конфликта, после чего оперативно ретировался с места преступления.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Решает вопрос о избрании меры пресечения.

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