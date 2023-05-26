Место Zara home в петербургском ТРК на Полюстровском занял итальянский бренд

В Выборгском районе ТРК «Европолис» представил итальянский бренд. Магазин открылся на месте Zara home.

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Об открытии бренда United Colors of Benetton в «Европолисе» на Полюстровском проспекте рассказали в группе ТРК социальной сети «ВКонтакте». При этом еще две точки фирмы расположены на Невском проспекте и в ТЦ «Мега Дыбенко».

До открытия United Colors of Benetton в ТРК «Европолис» находился магазин Zara home испанской Inditex. Известно, что до этого в Петербурге работали только два магазина итальянского бренда, — на Невском проспекте и в ТЦ «Мега Дыбенко». Первая точка открылась здесь в 1998 году. Сейчас же произошло расширение сети.

United Colors of Benetton был основан в Италии в 1965 году. В общей сложности на территории России работает 150 магазинов бренда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что около 60% свободных площадей в городских ТЦ заняли вещи отечественного производства и бренды дружественных стран.