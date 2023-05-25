Ко Дню города в Петербурге обновили Петровскую набережную

В Петербурге обновили освещение Петровской набережной. Модернизационные работы приурочены ко Дню города.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петровскую набережную в Петербурге благоустроили ко Дню города. К празднику на набережной модернизировали систему освещения и художественную подсветку, а вдоль пешеходной аллеи от Нахимовского сквера до Мичуринской улицы установили стилизованные под старину фонари, сообщает Петербургский дневник.

Также подобные фонари установили по периметру Дома военморов, вокруг сада с домиком Петра Первого у Нахимовского военно-морского училища, крейсера «Аврора» и у памятника «Слава Российскому флоту».

Известно, что в этом году Петербург отпразднует свой 320-й юбилей. Отмечается, что Петровская набережная – ровесница города и тоже встретит свой 320-й день рождения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы смогут посетить обучающие, развлекательные и спортивные мероприятия в День молодежи.