Петербуржцы хотят жить на даче

Многие петербуржцы рассказали о желании иметь загородный дом, причем большинство из них хотели бы жить там всегда. Повышенный спрос на дачи, кроме Петербурга, отмечен также в Центральных регионах России.

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Выяснилось, что абсолютное большинство жителей Петербурга хотели бы иметь загородный дом, сообщает Патрульный Петербурга. Таким желание поделились 72% респондентов – из них 34% хотели бы перебраться загород навсегда, а 38% — возвращаться в город во время холодов.

По мнению экспертов, стремление жить вдали от городской суеты напрямую зависит от пандемийного 2020 года, когда многие перебирались на дачу. Отмечается, что именно в этот период у россиян массово выросло желание обустраивать дачные участки.

Выяснилось, что среди тех, кто хотел бы перебраться загород желание в основном выражается у мужчин в возрасте до 44-х лет, а женщины выразили ассоциацию дачного отдыха лишь со временем отпусков. Известно, что у 46% желающих переехать загород уже имеются дачные участки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что россиянам рассказали, как снять загородный дом и не нажить проблем.