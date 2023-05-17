Россиянам рассказали, как снять загородный дом и не нажить проблем

Эксперт рассказала россиянам, как обезопасить себя, снимая коттедж или участок для отдыха. Например, стоит узнать, есть ли в поселке или СНТ внутренние правила, например, вывоз мусора или режим тишины, договориться о коммунальных вопросах и о частоте посещения арендодателем.

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Финансовый эксперт Алексей Лашко рассказал, что первое, что является неотъемлемой частью – подписание акта приема передачи жилья в пользование, в котором указаны все недостатки и дефекты жилья. В идеале – сделать фотофиксацию, сообщает АБН.

Второе, что может обезопасить арендатора – безналичная оплата аренды. Так, при помощи транзакции может будет доказать факт внесения платежа.

Отмечается, что аренда не может быть расторгнута в одностороннем порядке. Так, если жильцы захотели сократить сроки аренды, то хозяин вправе потребовать выплаты указанной в договоре суммы.

На плечи арендатора ложится обязанность поддержания дома в хорошем состоянии, а вопросы коммунального характера необходимо обговорить с владельцем заранее.