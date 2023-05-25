Водитель иномарки сбил 11-летнего велосипедиста в Невском районе

В Невсском районе 47-летний водитель иномарки совершил наезд на школьника-велосипедиста. С различными травмами ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 24 мая, в Невском районе произошло ДТП с участием 11-летнего велосипедиста.

Авария произошла в 14:50, когда автомобилист за рулем Mitsubishi Outlander, двигаясь на пересечении улиц Латышских Стрелков и Зольной наехал на 11-летнего школьника на велосипеде, который двигался по пешеходному переходу.

В результате наезда пострадавший попал в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести с различными травмами.

Отмечается, что водитель иномарки дважды за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что водитель Mercedes-Benz сбил перебегающего дорогу девятилетнего ребенка на Белы Куна.