Водитель Mercedes-Benz сбил перебегающего дорогу девятилетнего ребенка на Белы Куна

Во Фрунзенском районе Петербурга неоднократно нарушающий ПДД автомобилист сбил школьника, перебегающего дорогу вне пешеходного перехода. После наезда школьника госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с множеством различных травм.

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 20 мая, во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием девятилетнего ребенка.

Оказалось, что в районе четырех часов вечера, 52-летний водитель иномарки совершил наезд на ребенка, направляющегося на противоположную сторону улицы вне зоны пешеходного перехода на улице Белы Куна.

В результате аварии ребенок с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в детскую городскую больницу.

Известно, что водитель иномарки несколько раз привлекался за нарушение правил дорожного движения в течение 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе заядлый нарушитель ПДД сбил 11-летнего мальчика на самокате.