Житель Орлино убил своего отца и деда, чтобы они не заметили пропажу 1,2 млн с карты

Житель Ленинградской области убил своего отца и деда, чтобы они не узнали о краже денег с карты одного из них. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 19 мая, к полицейским о пропаже людей обратился 35-летний житель поселка Орлино в Ленобласти.

По словам заявителя, он разыскивает своего 59-летнего отца и 87-летнего деда – днем ранее мужчины покинули дом и не вернулись до настоящего времени.

В среду, 24 мая, по подозрению в убийстве полиция задержала самого заявителя. По версии следствия, мужчина расправился со своими родственниками, ударив их несколько раз по голове неустановленным предметом. Причиной его агрессии стала кража 1,2 миллиона с карты деда, которую он хотел скрыть.

После убийства мужчина вывез трупы на границу Ленинградской и Псковской областей, где закопал родственников в неустановленном месте.

На данный момент подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мужчина нанес смертельный удар ножом в грудь своему собутыльнику на проспекте Солидарности.