Конфликтная пенсионерка из Петербурга заплатит за покрашенное малярным валиком лицо соседки 10 тысяч рублей

Пожилая жительница Петербурга, покрасившая свою соседку малярным валиком во время словесной перепалки компенсирует пострадавшей моральный вред. Городской суд Петербурга оценил страания женщины в 10 тысяч рублей.

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Пенсионерка, наградившая свою соседку малярной краской в лицо и шпателем по шее, заплатит 10 тысяч рублей пострадавшей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу.

Инцидент случился зимой 2021 года, когда пенсионерка и работница коммунальной службы занялись покраской подъездных дверей. Неприятный запах краски вынудил одну из жительниц дома покинуть квартиру на время работы. Столкнувшись с малярами в подъезде у них завязалась словесная перепалка.

По мнению жительницы дома, проведение подобных работ в холодное время года – нецелесообразно, однако пенсионерка имела противоположное мнение, которое она решила отстоять, вооружившись банкой краски и строительным шпателем. Так, преградив проход к лифту банкой краски. Пенсионерка несколько раз ткнула недовольную малярным валиком в лицо, а после «треснула» соседке по шее шпателем.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и химический ожог первой степени лица и кистей рук.

Петербурженка обратилась с иском в районный суд, однако судья не нашел причинно-следственную связь между конфликтом и побоями и отказал в удовлетворении иска. Вышестоящая инстанция, городской суд Петербурга, рассмотрел жалобу женщины и принял решение о взыскании с пожилой малярши компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

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