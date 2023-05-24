С 2024 года Россия полностью откажется от бумажных акцизов

В первом квартале 2024 года Россия перейдет на цифровые акцизы. Такой акциз позволит ФНС автоматически исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений из информационных систем по маркировке табака и пива.

Фото: unsplash

Со следующего года Россия откажется от бумажных акцизов на табачные изделия полностью перейдя на цифровой, сообщает 360 в среду, 24 мая.

План мероприятий для перехода на работу с цифровыми акцизами разработает Министерство финансов России совместно с «Оператором-ЦРПТ». Переход начнется уже в начале первого квартала 2024 года.

Известно, что пилотный проект по маркировке и прослеживаемости по время налоговых проверок на табачные изделия, вейпов, пива, пивных и сладких напитков запланирован с мая 2023 по июль 2024 года.