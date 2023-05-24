Тюрьма «Кресты» перешла в собственность акционеровного общества «ДОМ.РФ»

Здание тюрьмы на Арсенальной набережной, известное под названием «Кресты» перешло во владение акционерного общества «ДОМ.РФ». Это означает, что УФСИН по Петербургу и Ленобласти не имеет права на бессрочное использование помещений тюрьмы.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Земельный участок и 24 объекта недвижимости, расположенных на территории одиночной тюрьмы «Кресты» перешли в распоряжение акционерного общества «ДОМ.РФ» по решению правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности использования земельных участков, которые находятся в собственности РФ и распоряжения Росимущества, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области.

Данное решение означает, что государственная регистрация права постоянного пользования ФКУ КП-8 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти на «Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы («Кресты»)» на сегодняшний день прекращена.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургский суд отказал в пересмотре решения об отсутствии аварийности дома Басевича.