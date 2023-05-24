Петербургский суд отказал в пересмотре решения об отсутствии аварийности дома Басевича

Суд Петербурга оставил в силе решение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), признав дом Басевича не аварийным. Ранее в суд обратились активисты и градозащитники Петроградского района с просьбой пересмотреть решение комитета.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Куйбышевский районный суд отказал градозащитникам в пересмотре решения об отсутствии аварийности в доме Басевича, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга во вторник, 23 мая.

Известно, что по мнению специалистов комитета необходимо демонтировать аварийные постройки дворовых корпусов в доме Басевича. Так, после отказа суда, снос здания продолжится в соответствии с проектом КГИОП.

Напомним, что при сносе здания на прошлой неделе, горожане заметили, что на соседних домах началось обрушения фасада, появились трещины на чердаках и в квартирах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что снос Дома Басевича вызвал обрушение фасадов соседних домов.