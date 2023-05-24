Трнаспортная прокуратура начала проверку по факту падения мотодельтаплана в Гатчине

В Ленобласти минувшим вечером упал мотодельтаплан. На борту летательного аппарата находились два пассажира. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет приняты необходимые меры реагирования.

Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

В Гатчине во вторник, 23 мая, упал летательный аппарат с двумя пассажирами на борту. В результате падения скончались 50-летний житель Ленобласти и 53-летний петербуржец, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сообщение о падении поступило в дежурную часть ближе к девяти часам вечера от местного жителя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мотодельтаплан и лежащие рядом бездыханные тела двух мужчин.

Тела погибших отправлены в морг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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