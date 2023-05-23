Дорожное движение в будущей зоне платной парковки организуют совместно с жителями Василеостровского района

Специалисты продолжают осмотр Василеостровского района перед обустройством новой зоны платной парковки. У местных жителей есть возможность поучаствовать в организации движения и добавить адреса в график обходов.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Пешие обследования улиц проводят Комитет по транспорту Петербурга вместе с администрацией района, а также специалистами Городского центра управления парковками. Горожанам напомнили, что у них есть возможность предложить адреса для исследования, отправив информацию на электронный адрес pressa@gcup.spb.ru, либо обратившись в районную администрацию.

«МК в Питере» уточнил, что при написании заявления, необходимо указать ФИО, а также контактный номер телефона, адрес, к которому относится предложение (желательно с фотографией) и конкретные обоснования предложения. В теме нужно указать улицу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что очередной обход Василеостровского района проведут в пятницу.