Специалисты осматривают Василеостровский район перед введением зоны платной парковки

В Петербурге рабочая группа провела осмотр Василеостровского района с целью определить, где возможно оборудовать платную парковку.

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Так, стоянка рядом с Благовещенским мостом может стать платной, а вот Академический переулок или улица Репина, вероятно, не подойдут для обустройства такого вида парковки, так как они слишком узкие.

В настоящее время уже больше 75% дворов исторической части Васильевского острова закрыты для посторонних машин, на оставшиеся территории замки установят до конца лета, сообщает АБН. Также не так давно жители района обратили внимание, что слишком много транспорта собирается на углу улиц Наличной и Нахимова, именно отсюда специалисты и решили начать обход.

В результате было принято решение обустроить паркование по карманам с одной стороны, при этом платная парковка появится справа и позволит осуществлять беспрепятственный проезд, а также остановки, объяснил директор СПб ГКУ «ГЦУП» Михаил Курдяев.

Известно, что специалисты продолжат осматривать сложные точки Василеостровского района. Очередной обход состоится в пятницу.

Напомним, что зона платной парковки уже функционирует в Центральном и адмиралтейском районах Петербурга.