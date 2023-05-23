Сборку автомобилей на бывшем заводе Nissan запустят в ходе ПМЭФ

На петербургском международном экономическом форуме «АвтоВАЗ» запустит конвейерную линию по сборке автомобилей. Транспорт начнут собирать на бывшем заводе Nissan.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов на полях Российско-китайского бизнес-форума рассказал ТАСС, что сборка новых автомобилей будет осуществляться совместно с китайским партнером на территории завода «Лада Санкт-Петербург». При этом о ком именно идет речь, пока не уточняется.

О переговорах «АвтоВАЗа» с трем крупнейшими китайскими концернами стало известно еще в апреле. Напомним, что ПМЭФ пройдет в Северной столице с 14 по 17 июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что бывший завод Toyota в Северной столице получит около 37 миллиардов рублей на производство электромобилей и грузовиков.