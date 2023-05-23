Петербуржцы рассказали, как изменение международных отношений сказалось на их работе

Изменение международных отношений затронуло одни профессии больше других. Трудности из-за этого испытали больше половины петербургских работников.

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В свою очередь, об отсутствии изменений заявили только 12% жителей Северной столицы, а еще около 64% горожан отметили, что влияние изменения международных отношений оказалось весьма ощутимо.

В пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru также подчеркнули, что в 36% случаев работники Петербурга почти не замечают изменений, но в остальных регионах РФ 55% граждан ощутили очень сильное влияние изменения международных отношений. Также есть 45% россиян, которые если и заметили перемены, то незначительные.

Чаще всего подстраиваться под сложившиеся обстоятельства приходилось специалистам по закупкам, менеджерам среднего и высшего звена, IT-специалистам, а также представителям сферы искусства, развлечений и массмедиа.

А вот реже других изменение международных отношений сказывались на работе юристов, административного персонала, а также на сотрудников сферы науки и образования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что городским предприятиям не хватает некоторых специалистов. Из-за этого зарплата на некоторые вакансии может достигать всех 200 тысяч рублей.