Петербуржцам рассказали, как не остаться без волос летом

Летом волосы подвержены большому количеству солнечных лучей, чем зимой, а также ветру и другим факторам, с которыми неизбежно придется столкнуться при выходе из дома. Специалист рассказала, как сохранить здоровье волос и избежать потерь.

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Дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева заметила, что необходимо уделять достаточно внимания гигиене и уходу головы, а также хорошо промывать волосы после купания в море, например. Также нельзя забывать про головные уборы, напоминает «МК в Великом Новгороде».

По мнению специалистов, хорошо было бы добавить в летний уход шампунь, который подойдет для ежедневного мытья. То есть, в случае, если человек помыл голову утром, а после занимался активной деятельностью, в завершении дня как раз может понадобиться такой шампунь.

Нагайцева отметил, что головные уборы предотвращают возникновение ожогов на коже головы, а также возникновение повреждений. В противном случае это чревато травмой фолликул и выпадением волос.

Также эксперты советуют пользоваться солнцезащитными средствами.