Решением суда Смольный обязали передать право собственности на Мальцевский рынок

Петербургские власти вынуждены передать право собственности на Мальцевский рынок после победы компании «Аврора-Инвест».

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Так, организация выиграла в арбитражном суде и обязала Смольный передать право собственности на Мальцевский рынок. Известно, что тяжбы начались еще в 2017 году.

АБН напоминает, что тогда еще Некрасовский рынок сдали в аренду под конец 90-х, а после, в 2010 году, право на него перешло от ООО «Мальцевский рынок» к ЗАО «Аврора–Инвест». Спустя семь лет компания через суд потребовала признать незаконным расторжение петербургскими властями договора и отказ в праве преимущественного выкупа рынка.

В результате суд еще в прошлом году обязал Смольный продать компании два здания, а также земельный участок на улице Некрасова, стоимость которых оценивалась в 306 миллионов рублей.

По материалам дела, чиновники проигнорировали приглашение покупателя на регистрацию, по которой должен был осуществиться переход прав. Городское управление Росреестра без заявления приостановило процедуру.

В результате компания снова обратилась в Арбитражный суд, который обязал КИО осуществить регистрацию перехода права собственности к компании «Аврора–Инвест».