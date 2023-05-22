В полу квартиры на Октябрьской набережной нашли кость ребенка

В Невском районе при проведении ремонта одной из квартир специалисты нашли кость человека. Предполагается, что останки могли принадлежать ребенку.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 мая около восьми вечера в экстренные службы поступило сообщение из дома по Октябрьской набережной. Заявителя напугала страшная находка.

Прибывшие на место специалисты установили, что при проведении ремонтных работ был вскрыт пол квартиры, после чего обнаружена кость, длиной 11 сантиметров. Допускается, что найденные останки принадлежат ребенку.

Кость направили в морг на исследование. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под Петербургом за одни только сутки обнаружили три человеческих черепа.