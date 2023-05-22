В ресторане на Садовой двое мужчин чуть насмерть не закололи ножом жителя Ленобласти

В одном из ресторанов Адмиралтейского района молодого человека избили и тяжело ранили ножом в грудь. Подозреваемых злоумышленников удалось задержать.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 мая около половины седьмого утра в экстренные службы поступило сообщение, что в кафе на Садовой у посетителя ножевое ранение.

На месте происшествия правоохранители обнаружили жителя Ленобласти 1999 года рождения, который бригадой скорой помощи был забран в Мариинскую больницу. У пострадавшего диагностировали проникающее колото-резанное ранение груди и левого плеча. Мужчину поместили на отделение реанимации в тяжелом состоянии.

В тот же день специалистам удалось задержать подозреваемых. Первого 38-летнего злоумышленника поймали в состоянии алкогольного опьянения. Его предполагаемого 31-летнего соучастника нашли чуть позже, так как мужчина поспешно покинул ресторан после произошедшего. Последний оказался жителем Челябинской области, находящемся в розыске и уже судимым за угрозу убийством. Оба мужчины были неоднократно привлечены к ответственности за многие преступления, в частности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, кражи и грабеж. Гражданин 38 лет также состоит под административным надзором.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В отношении 31-летнего сообщника в розыске решается вопрос об избрании меры пресечения. Второго мужчину пока поместили в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что уроженец Краснодарского края после драки рядом с одним из городских кафе скончался в больнице со вскрытым горлом.