В Петербурге спрос на среднее профессиональное образование увеличился больше чем в два раза

Выпускники Северной столицы все чаще выбирают не высшее образование, а среднее профессиональное. Такая тенденция наблюдается уже несколько лет.

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Так, число заявлений в колледжи за пять лет выросло более чем в два раза и достигло 150 тысяч, а общее число учащихся подскочило сразу на 22%. В итоге количество студентов в заведениях среднего профессионального образования доросло до 114 тысяч, сообщает DP.RU.

Также увеличилась доля платного обучения выросла. Показатель изменился с 23 до 28%. Таким образом, на сегодняшний день почти каждый третий студент колледжа платит за свое обучение. За среднее профессиональное образование в петербургских учреждениях абитуриент может отдать от 60 до 200 тысяч рублей. В текущем году этот показатель достигнет примерно 72-165 тысяч.

По мнению экспертов, колледжи стали выступать альтернативой вузам из-за того, что становятся способом быстрее и дешевле получить профессиональные навыки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что беременные петербурженки в перспективе могут начать получать образование за счет средств материнского капитала.