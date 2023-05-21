В Кронштадте стартовала экологическая акция по уборке береговой линии Балтийского моря

В рамках экологической акции в Кронштадте очистят берег Балтийского моря. Также участники мероприятия смогут принять участие в развлекательной программе, которую для них подготовили организаторы акции, например, в мастер-классах или квизе.

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Волонтеры и активисты очистят береговую линию Балтийского моря в Кронштадте в рамках акции «Чистый берег» — информацией об этом поделились в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Акция стартовала в воскресенье, 21 мая. На открытии мероприятия присутствовал председатель Комитета Александр Герман, который отметил ответственность нашего поколения за сохранения экосистемы Балтийского моря перед будущими поколениями.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге 22 мая начнется Экогическая неделя.