Эксперт рассказал побочных эффектах злоупотребления чаем
Россиянам рассказали, какие побочные эффекты может вызвать чрезмерное употребление чая. По мнению эксперта суточная норма чая для взрослого человека составляет четыре чашки.
Эксперт рассказал россиянам, сколько чашек чая необходимо выпивать в день, чтобы принести пользу для организма, сообщает «МК в Новгороде».
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что в чае содержатся танины, которые являются сильными антиоксидантами, то есть если пить чай в умеренных количествах, то танин принесет пользу. Однако если злоупотребить рекомендуемой нормой, то антиоксиданты воспрепятствуют усвоению железа.
Тяжельников отметил, что чай также богат кофеином, который может вызвать бессонницу и повышение возбудимости, попав в организм при чрезмерном употреблении чая.