Эксперт рассказал побочных эффектах злоупотребления чаем

Россиянам рассказали, какие побочные эффекты может вызвать чрезмерное употребление чая. По мнению эксперта суточная норма чая для взрослого человека составляет четыре чашки.

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Эксперт рассказал россиянам, сколько чашек чая необходимо выпивать в день, чтобы принести пользу для организма, сообщает «МК в Новгороде».

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что в чае содержатся танины, которые являются сильными антиоксидантами, то есть если пить чай в умеренных количествах, то танин принесет пользу. Однако если злоупотребить рекомендуемой нормой, то антиоксиданты воспрепятствуют усвоению железа.

Тяжельников отметил, что чай также богат кофеином, который может вызвать бессонницу и повышение возбудимости, попав в организм при чрезмерном употреблении чая.