Петербуржцам рассказали о каких болезнях говорит состояние полости рта

Эксперт рассказала петербуржцам как по состоянию полости рта человека можно определить, от какого недуга он страдает. Так, например, те, кто имеет плохое слюноотделение и сухость во рту, вероятнее всего болен сахарным диабетом.

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Врач стоматолог Елена Мартынова рассказала петербуржцам, о чем может говорить состояние их зубов, сообщает Neva.Today.

Так, оказалось, что пациенты, которым не хватает витамина В страдают онемением и чувством жжения во рту, а те, кому не хватает витамина D страдают от кариеса и появления белых пятен. Такие же симптомы наблюдаются и у тех, кто имеет проблемы с щитовидной железой.

Кариес, воспаление слизистой полости рта, губ и языка говорит о том, что у пациента имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Сухость во рту, плохое слюноотделение и проблемы с глотанием отмечаются у страдающих сахарным диабетом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали, что может спровоцировать инсульт.