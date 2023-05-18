Петербуржцам рассказали, что может спровоцировать инсульт

Инсульт, для которого характерно нарушение кровоснабжения головного мозга и повреждение тканей органа, случается даже в молодом возрасте. Специалист объяснил, как минимизировать риск развития болезни.

Фото: Pxhere

«МК в Мурманске» напоминает, что от инсульта могут пострадать как люди в возрасте 50 лет и старше, так и молодежь. Одним из признаков заболевания может стать икота.

По словам врача Павла Раменского, инсульт с 18 до 45 лет может быть спровоцирован разными факторами.

Специалист подчеркнул, что на развитие болезни в перспективе могут повлиять сидячий образ жизни, алкоголизм, диабет, а также ожирение и стресс. Тяжелая форма инсульта может появиться из-за гипертонии.

Заметим, что распознать инсульт можно не только по икоте, но и по нарушению речи или равновесия.